Serie B: poker Bari con super Cheddira. Ranieri, buona la prima. Imprese di Spal e Cittadella

Si sono concluse le gare di Serie B in programma alle ore 15, vince il Bari con un netto 4-0 contro il Parma, gara da ricordare per i tifosi pugliesi. Pareggiano Perugia e Palermo grazie alla rete di Brunori praticamente allo scadere che blocca sul 3-3 il risultato del Curi, inizia inoltre con una vittoria il primo Cagliari di Claudio Ranieri: 2-0 casalingo contro il Como. Crollano invece Reggina e Pisa. Questi i risultati:

Bari-Parma 4-0 (Cheddira, 5′-13′-43′; Salcedo)

Cagliari-Como 2-0 (Pavoletti, Azzi)

Perugia-Palermo 3-3 (Di Serio, Casasola, Olivieri; Marconi, Valente, Brunori)

Pisa-Cittadella 1-2 (Mastrantonio, Crociata, Morutan)

Reggina-Spal 0-1 (Gagliolo aut.)

In classifica il Frosinone potrebbe staccare la Reggina ferma 36 con la sconfitta odierna, si conferma invece il Bari in zona playoff. Como e Cittadella in difficoltà in bassa classifica.

Foto: profilo Twitter Serie B