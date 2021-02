Reggiana e Salernitana hanno aperto la 25a giornata di Serie B e al Mapei Stadium di Reggio Emilia è finita con uno 0-0 molto teso. Grande equilibrio fin dai primi minuti, nella ripresa è squadra campana a prendere il pallino del gioco in mano, ma senza trovare la chiave: un punto ottimo per gli emiliani, qualche rimpianto per gli ospiti.

Foto: Logo Serie B