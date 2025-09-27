Serie B, un gol per parte: Bari-Samp termina 1-1. Primo punto per i blucerchiati

27/09/2025 | 21:44:50

Termina 1-1 il posticipo della Serie B del sabato. La sfida tra ultima e penultima clamorosamente della Serie B, termina 1-1. Un pareggio che non serve né al Bari e né alla Sampdoria. Accade tutto nel primo tempo in pochi minuti. Al 28′ vantaggio blucerchiato al San Nicola con Depaoli. Pareggio quasi immediato dei galletti al 32′, con Moncini.

In classifica, cambia davvero poco, il Bari sale a 2, la Sampdoria ottiene il primo punto in classifica visto che era ancora ferma a zero.

Foto: logo Serie B