Serie B, un Avellino pirotecnico batte la Reggiana 4-3

01/11/2025 | 14:26:23

È terminata la sfida delle 12:30 di Serie B tra Avellino e Reggiana.

Una partita ricca di emozioni, con entrambe le formazioni che non si sono risparmiate sin dai primi minuti. Gli ospiti sono passati in vantaggio al 21’ del primo tempo grazie a un’autorete di Šimić, che nel tentativo di spazzare il pallone lo ha deviato nella propria porta. I padroni di casa hanno riportato il punteggio in parità al 33’, quando Roberto Insigne ha trasformato un calcio di rigore concesso per un fallo di mano di Charlys. Nella ripresa, l’Avellino ha trovato la rete del vantaggio al 51’ con Biasci, autore di un preciso tiro di destro. La gioia, però, è durata poco: al 55’ la Reggiana ha pareggiato con Novakovich, che poi al 62’ ha siglato la doppietta personale portando nuovamente avanti gli ospiti. I biancoverdi non si sono arresi e, due minuti più tardi, hanno trovato il 3-3 ancora con Šimić. Al 71’, infine, Palumbo ha completato la rimonta segnando il gol del definitivo 4-3 per l’Avellino.

Foto: sito Serie B