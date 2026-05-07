Serie B, ufficiali le date di playoff e playout: si gioca dal 12 al 24 maggio

07/05/2026 | 15:34:05

La Serie BKT ha comunicato quelli che saranno orari e giorni nel quale si disputeranno playoff per salire nel massimo campionato italiano e playout per poter rimanere in cadetteria:

Playoff per l’ammissione al Campionato Serie A Enilive

Turno preliminare (gara unica)

Martedì 12 maggio 2026 (6ª vs 7ª) – ore 18.45

Martedì 12 maggio 2026 (5ª vs 8ª) – ore 21.00

Semifinali (andata)

Sabato 16 maggio 2026 (6ª/7ª vs 3ª) – ore 20.00 Domenica 17 maggio 2026 (5ª/8ª vs 4ª) – ore 20.00

Semifinali (ritorno)

Martedì 19 maggio 2026 (3ª vs 6ª/7ª) – ore 20.00 Mercoledì 20 maggio 2026 (4ª vs 5ª/8ª) – ore 20.00

Finali

Domenica 24 maggio 2026 (andata) – ore 20.00 Venerdì 29 maggio 2026 (ritorno)*

– ore 20.00

* Gara da disputarsi sul campo della squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato.

Playout per la permanenza nel Campionato Serie BKT

Venerdì 15 maggio 2026 (andata) – 17ª vs 16ª (ore 20.00)

Venerdì 22 maggio 2026 (ritorno) – 16ª vs 17ª (ore 20.00)

Gli abbinamenti definitivi delle gare di playoff e eventuali playout saranno resi noti, attraverso un

Comunicato Ufficiale, a seguito dell’avvenuta omologazione dei risultati della 38ª giornata del

Campionato Serie BKT 2025/2026.

Il programma potrebbe comunque essere oggetto di ulteriori modifiche e/o variazioni successive,

se necessario.

Foto: sito Serie B