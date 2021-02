Serie B, tutto in 8 minuti: la Reggiana batte l’Entella in rimonta 2-1

In 8 minuti di decide la sfida salvezza in Serie B tra Reggiana ed Entella. Una partita delicatissima per la zona retrocessione.

Dopo un primo tempo avaro di emozioni, nella ripresa la sfida si fa bollente. Entella in vantaggio al 48′ con Brescianini.

La reazione dei padroni di casa è stata veemente. Al 53′ Laribi e al 56′ Muratore hanno ribaltato la gara. Finale palpitante ma la Reggiana ha esultato chiudendo sul 2-1.

In classifica gli emiliani salgono a 21 punti. L’Entella resta a 17 penultima.