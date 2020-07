Serie B: tutte le formazioni ufficiali dell’ultimo turno

Il 38° turno di Serie B si giocherà in contemporanea. Fischio d’inizio alle 21. Ci sono tante squadre in lizza per i play off e ancora in piena lotta salvezza.

Ascoli (3-5-2): Leali; Ferigra, Brosco, Gravillon; Padoin, Cavion, Petrucci, Brlek, Sernicola; Ninkovic, Scamacca. All: Dionigi

Benevento (4-2-3-1): Gori; Maggio, Barba, Rillo, Gyamfi; Hetemaj, Schiattarella; Insigne, Sau, Improta; Di Serio. All: Inzaghi



ChievoVerona (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre, Obi, Garritano; Vignato; Ceter, Djordjevic. All: Aglietti.

Pescara (4-4-2): Fiorillo; Zappa, Drudi, Bettella, Del Grosso; Memushaj, Palmiero, Busellato, Crecco; Maniero, Galano. All: Sottil



Salernitana (4-2-3-1): Vannucchi; Cicerelli, Migliorini, Jaroszynski, Lopez; Akpa Akpro, Di Tacchio; Gondo, Maistro, Kiyine; Djuric. All: Ventura

Spezia (4-3-3): Krapikas; Vignali, Terzi, Bastoni, Ramos; Mora, M. Ricci, Maggiore; Di Gaudio, Gudjhonsen, Acampora. All: Italiano



Frosinone (3-4-1-2): Bardi; Szyminski, Ariaudo, Brighenti; Salvi, Hass, Maiello, D’Elia; Rohden; Novakovich, Dionisi. All: Nesta

Pisa (4-3-1-2): Perilli; Birindelli, Caracciolo, Varnier, Lisi; Marin, Gucher, De Vitis; Siega; Marconi, Vido. All: D’Angelo



Livorno (3-4-3): Neri; Marie Sainte, Boben, Coppola; Morelli, Awua, Luci, Seck; Nunziatini, Murilo, Pallecchi. All: Filippini

Empoli (4-3-2-1): Brignoli; Gazzola, Romagnoli, Nikolaou, Antonelli; Henderson, Ricci, Bandinelli; Bajrami, Ciciretti; La Mantia. All: Marino



Trapani (3-5-2): Carnesecchi; Pagliarulo, Scognamillo, Buongiorno; Pirrello, Taugourdeau, Coulibaly, Colpani, Kupisz; Pettinari, Piszczek. All: Castori

Crotone (3-5-2): Festa; Cuomo, Golemic, Gigliotti; Mustacchio, Barberis, Golmet, Evan’s Mazzotta; Messias, Simy. All: Stroppa



Venezia (4-3-1-2): Lazzerini; Lakicevic, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Lollo, Fiordilino, Maleh; Aramu; Capello, Longo. All: Dionisi

Perugia (4-3-3): Vicario; Mazzocchi, Angella, Sgarbi, Falasco; Falzerano, Carraro, Dragomir; Melchiorri, Iemmello, Falcinelli. All: Oddo



Cosenza (3-4-3): Saracco, Capela, Legittimo, Idda, Casasola, Sciaudone, Bruccini, Bittante, Baez, Carretta, Rivière All. Occhiuzzi

Juve Stabia (4-3-3): Provedel, Fazio, Tonucci, Allievi, Ricci, Addae, Calò, Mallamo, Canotto, Forte, Di Mariano All. Caserta



Cremonese (4-3-1-2): Volpe; Crescenzi Ravanelli Bianchetti Zortea; Gustafson Castagnetti Valzania; Gaetano; Ciofani, Celar. All: Bisoli

Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; Semenzato, Barison, Camporese, Almici; Mazzocco, Pasa, Pobega; Tremolada; Ciurria, Strizzolo. All: Tesser



Virtus Entella (4-3-1-2): Contini; Chiosa, Settembrini, Coppolaro, Sala; Mazzitelli, Crimi, Toscano; Schenetti, De Luca M.; De Luca G. All. Boscaglia

Cittadella (4-3-1-2): Maniero; Ghiringhelli, Perticone, Frare, Rizzo; Proia, Branca, Gargiulo; Panico; De Marchi, Stanco. All. Venturato