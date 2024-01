Serie B: Tutino-show (tripletta) e 4-2 Cosenza. Doppio Soleri nel finale, 4-2 Palermo. Blitz del Pisa a Lecco

Si sono appena concluse le tre partite delle 16:15 di Serie B. Vittoria importante del Cosenza per 4-2 in casa contro il Venezia con la tripletta di Tutino. Il Lecco perde ancora: cade in casa contro il Pisa per 3-1: i gol nerazzurri di Veloso, Calabresi e Mlakar stendono i lombardi e salgono a -2 dal nono posto. Al Barbera i rosanero battono il Modena in rimonta, con i gol di Segre, Brunori e doppio Soleri nel finale per il gol del 4-2. I Canarini restano così fuori dalla zona play-off. In attesa della sfida di domani pomeriggio tra Ascoli e Bari. I risultati di oggi:

FERALPISALÒ-CATANZARO 2-0

REGGIANA-COMO 2-2

SPEZIA-CREMONESE 0-1

TERNANA-CITTADELLA 3-1

BRESCIA-SUDTIROL 0-1

Ore 16:15

COSENZA-VENEZIA 3-1

LECCO-PISA 0-2

PALERMO-MODENA 2-2

Domenica 21/01 ore 16:15

ASCOLI-BARI

CLASSIFICA

PARMA 45

COMO 39

CREMONESE 38

VENEZIA 38

CITTADELLA 36

PALERMO 35

CATANZARO 33

BRESCIA 29

MODENA 28

BARI 26

PISA 26

REGGIANA 25

SUDTIROL 24

COSENZA 24

SAMPDORIA 23

TERNANA 21

LECCO 20

SPEZIA 18

ASCOLI 17

FERALPISALÒ 17

Foto: Instagram Cosenza