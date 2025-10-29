Serie B, tris Venezia al Sudtirol, crolla il Mantova con il Catanzaro. Pari tra Spezia e Padova
29/10/2025 | 22:30:39
Concluso il turno infrasettimanale di Serie B (in attesa del recupero tra Juve Stabia e Bari). Nelle tre gare di questa sera, crolla il Mantova 3-1 in casa contro il Catanzaro (Possanzini ai titoli di coda). Il Venezia batte 3-0 il Sudtirol, lo Spezia, dopo il successo di Avellino, frena di nuovo pareggiando 1-1 contro il Padova. In classifica, il Venezia sale a 16 punti, agganciato il Palermo. Il Catanzaro sale a 12, il Padova a 13 punti, in coda, il Mantova resta ultimo a 5, lo Spezia sale a 7.
Questi i risultati:
Venezia-Sudtirol 3-0
Mantova-Catanzaro 3-1
Spezia-Padova 1-1
Foto: logo Serie B