Serie B, tris Lecce al Cosenza. Monza di misura. Blitz del Cittadella a Reggio Calabria. Tutti i risultati

Si sono concluse le sei gare delle 15.00 valide per la 11esima giornata di Serie Bkt 2021-22.

Tutto facile per il Lecce al Via del Mare contro il Cosenza, 3-1 per i giallorossi con le firme di Strefezza, Coda e Bjorkengren. Per i calabresi arriva troppo tardi il gol della bandiera di Caso.

Il Monza vince di misura sull’Alessandria al Brianteo grazie al gol di Colpani dopo 6′. Blitz esterno del Cittadella sul campo della Reggina, decide Vita al 13′.

Allo Stirpe il Frosinone completa la rimonta sul Crotone al 92′ con Cicerelli: nel finale di primo tempo Maric aveva aperto le marcature su rigore, subito raggiunto sul pari da Charpentier.

TUTTI I RISULTATI DELLE 15

Frosinone-Crotone 2-1

Lecce-Cosenza 3-1

Monza-Alessandria 1-0

Reggina-Cremonese 0-1

Spal-Perugia 1-2

Ternana-Como 1-2

Foto: Twitter Lecce