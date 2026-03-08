Serie B, tris Frosinone alla Samp, rimonta Catanzaro che batte 3-2 l’Empoli. Sorride il Mantova

08/03/2026 | 17:21:21

Concluse le tre gare delle 15 in Serie B. Tris Frosinone alla Samp, rimonta Catanzaro che batte 3-2 l’Empoli. Sorride il Mantova che stende la Juve Stabia ed esce dalla zona playout.

Questi i risultati:

Catanzaro-Empoli 3-2 1′ Elia (E), 15′ Nasti (E), 56′ e 63′ Pittarello (C), 73′ Cassandro (C) Frosinone-Sampdoria 3-0 25′ Fiori, 49′ Raimondo, 65′ Corrado

Mantova-Juve Stabia 2-0 21′ Bragantini, 45+2′ Mancuso

In classifica, il Frosinone si porta a 58 punti, a -2 dal Monza secondo. Il Catanzaro blinda il quinto posto, salendo a 49 punti. In coda. l’Empoli resta a 31 punti ed è a un punto dalla zona playout. Come lo stesso Mantova che si porta a 30, risalendo dalla zona retrocessione. La Sampdoria resta a 30.

Foto: sito Serie B