Serie B, tris della Carrarese sulla Juve Stabia. Rimonta Empoli, successo 2-1 in casa del Sudtirol
05/10/2025 | 17:22:25
Concluse le gare delle 15 in Serie B. Netto il successo della Carrarese sulla Juve Stabia, un 3-0 secco, con i gol di Schiavi, Hasa e Zanon. Mentre dopo un primo tempo in affanno, l’Empoli riesce a ribaltare lo svantaggio e portare a casa i tre punti contro il SudTirol. Un 2-1 che arriva al 97′ con la rete di Nasti. In classifica, la Carrarese sale a 10, agganciando proprio la Juve Stabia. Empoli sale a 9, agganciando il SudTirol.
Foto: logo Serie B