Serie B, tris della Carrarese: battuta la Virtus Entella 3-1
14/12/2025 | 17:16:55
La Carrarese vince la sfida salvezza contro la Virtus Entella, tirandosi fuori da una zona di classifica non semplice. Finisce 3-1 per i toscani che in pochi minuti annichiliscono i rivali.
Sblocca la gara Schiavi al 56′. Raddoppia Ruggeri al 70′, al 72′ tris di Abiuso. Gol della bandiera della Virtus al 75′ con Debenedetti.
Finisce 3-1 con la Carrarese che sale a 19 punti, la Virtus Entella resta a 15.
Foto: sito Serie B