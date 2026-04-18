Serie B, tris del Venezia a Bari, il Frosinone non molla, blitz salvezza dell’Avellino a Mantova. Sestina dello Spezia
18/04/2026 | 17:21:31
Concluse le gare delle 15 in Serie B.
Tris del Venezia a Bari. Un successo che proietta i lagunari a pochi passi dal ritorni in Serie A, il Frosinone non molla, pesante vittoria in rimonta a Modena, i ciociari agganciano il Monza al secondo posto, a -3 dal Venezia.
In cosa, blitz salvezza dell’Avellino a Mantova, successo dei lupi per 2-1. Sestina dello Spezia sul Sudtirol per 6-1.
Questi i risultati:
SERIE B – 35ª GIORNATA
Bari-Venezia 0-3 20′ e 45+2′ Haps, 52′ Adorante
Mantova-Avellino 0-2 63′ Missori, 86′ Favilli
Modena-Frosinone 1-2 41′ Massolin (M), 52′ e 60′ Ghedjemis (F)
Spezia-Sudtirol 6-1 8′ rig. Valoti (Sp), 20′ Pecorino (Su), 25′ Di Serio (Sp), 34′ Beruatto, 70′ Lapadula, 73′ Sernicola, 82′ Aurelio
Foto: logo Serie B