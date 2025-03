Serie B, tris del Pisa al Mantova. Parità in Reggiana-Sampdoria e Sudtirol-Carrarese

Sono appena terminate le sfide delle 15.00 di Serie B. Il Pisa vince 3-1 in casa contro il Mantova. La sfida si apre con la rete di Tramoni, poi il pareggio degli ospiti firmato da Mancuso. Nella ripresa i padroni di casa ripassano in vantaggio con Caracciolo e Tramoni. Parità nelle altre sfide del pomeriggio: 2-2 in Reggiana-Sampdoria e Sudtirol-Carrarese.

Foto: instagram Serie B