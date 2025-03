Serie B, tris del Pisa a Cosenza, disfatta Samp con il Frosinone. Semplici nei guai

Concluse le gare delle 15 in Serie B. Il Pisa continua la marcia per il secondo posto, approfitta del ko dello Spezia e allunga. Secco 3-0 a Cosenza (che chiude in 9). Crisi netta della Sampdoria che crolla in casa 3-0 contro il Frosinone. Un ko pesantissimo che mette nei guai Semplici. Successi casalinghi per Modena e Mantova che allontanano la zona playout.

In classifica, il Pisa sale a 63 punti, Cosenza sempre più ultimo a 25. La Sampdoria è terz’ultima a 32 punti e al momento sarebbe in Serie C. Scappano dalla zona playout Mantova e soprattutto Modena che sale a 38.

Questi i risultati:

Sabato 29 marzo

Cosenza-Pisa 0-3

23’ Moreo (PIS), 30’ Touré (PIS), 43’ Micai (COS) aut.

Mantova-Sudtirol 2-0

11’ Mensah, 41’ Radaelli

Modena-Catanzaro 2-1

33’ Magnino (MOD), 62’ Iemmello (CAT), 67’ Gliozzi (MOD)

Sampdoria-Frosinone 0-3

55’ Kone, 70’ Monterisi, 85’ Ghedjemis

Foto: logo Serie B