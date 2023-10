Serie B, tris del Cosenza al Lecco. Vincono Palermo e Catanzaro, parità tra Reggiana e Bari

Sono appena terminate le sfide delle 14.30 di Serie B. Cade ancora il Lecco, il Cosenza cala il tris che mette sempre più a rischio la posizione di Foschi sulla panchina del club lombardo. Vittoria esterna per il Catanzaro in casa del Sudtirol grazie alla rete di Iemmello. Vince anche il Palermo in casa del Modena: i padroni di casa sono rimasti in dieci uomini al 23′ per l’espulsione di Oukhadda, a decidere l’incontro le reti nella ripresa di Henderson e Mancuso . Parità, infine, tra Reggiana e Bari.

Cosenza-Lecco 3-0

Modena – Palermo 0-2

Sudtirol – Catanzaro 0-1

Reggiana – Bari 1-1

Foto: Serie B Instagram