Nel recupero della 18a giornata di Serie B il Benevento ha battuto 3-1 il Monza, in nove uomini per tutto il secondo tempo a causa delle espulsioni di Mazzitelli e D’Alessandro. A segno per i campani Insigne, Tello e Moncini. A nulla è servita per i brianzoli la rete di Valoti del temporaneo 2-1.

FOTO: Twitter Benevento