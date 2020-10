Serie B, tris Cittadella al Brescia. Pari tra Pisa e Cremonese

Nei due posticipi domenicali di Serie B spicca il 3-0 di Cittadella-Brescia. I padroni di casa hanno colpito con D’Urso, Tsadjout e Gargiulo. Prestazione al di sotto delle aspettative per gli uomini di Cellino. Pareggio tra 1-1, invece, in Pisa-Cremonese del pomeriggio. Al gol di Vido per i nerazzurri ha risposto Buonaiuto. Di seguito la classifica di Serie B.

Cittadella 6

Reggiana 4

Reggina 4

Empoli 4

Lecce 4

Salernitana 4

Frosinone 3

Venezia 3

Pisa 2

Cosenza 2

Pordenone 2

Spal 2

Monza 2

Chievo 1

Vicenza 1

Ascoli 1

Pescara 1

Cremonese 1

Brescia 1

Entella 1

Foto: Venturato, sito ufficiale Cittadella