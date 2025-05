Serie B, trionfo Cremonese: battuta la Juve Stabia 3-0. Lombardi in finale playoff

25/05/2025 | 19:10:59

La Cremonese sfrutta il fattore campo e ribalta la Juve Stabia, vincitrice nella semifinale di andata 2-1. La compagine di Stroppa è la prima finalista dei playoff di Serie B. Battuta la Juve Stabia con un netto 3-0. Castagnetti al 28′ porta in vantaggio i grigiorossi. Juve Stabia costretta subito a segnare, quindi, avendo perso il vantaggio. Al 60′ Johnsen sigla il 2-0, che mette i padroni di casa a distanza di sicurezza. A far calare il sipario la stella Vandeputte al 66′. Juve Stabia che chiude anche in 10, per un rosso ad Andreoni.

Cremonese in finale per la Serie A, aspetta la vincente di Spezia-Catanzaro in campo tra pochi minuti.

Foto: sito Cremonese