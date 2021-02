Serie B, trionfo Ascoli a Lecce con doppio Dionisi. E Mancosu sbaglia un rigore

L’anticipo della 21a giornata di Serie B vede un risultato a sorpresa, il clamoroso blitz in rimonta dell’Ascoli al Via del Mare sul campo del Lecce per 2-1. Un successo incredibile per i marchigiani, griffato da una doppietta di Dionisi.

Il Lecce spresa una importante opportunità per salire in classifica, anzi, domani potrebbe ritrovarsi con questo ko fuori dalla zona playoff.

Salentini in vantaggio al 23′ con Stepinski. Poi pareggio di Dionisi al 28′. Al 53′ sempre Dionisi ribalta la gara sul 2-1 ospite. In pieno recupero, al 92′, occasione per il Lecce per pareggiare con un rigore di Mancosu che però ha fallito il tiro dagli 11 metri.

Il Lecce quindi frena in zona playoff, l’Ascoli ottiene 3 punti fondamentali per la zona salvezza.

