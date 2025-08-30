Serie B, tre pareggi in serata: 0-0 tra Spezia-Catanzaro e Palermo-Frosinone. Cesena-Entella termina 1-1

30/08/2025 | 23:00:03

Concluse le gare serali in Serie B. Tre pareggi nel torneo cadetto, 0-0 tra Spezia-Catanzaro e Palermo-Frosinone. Cesena-Entella termina 1-1.

Il Cesena la sblocca con il solito Shpendi su rigore nel finale. Immediato pareggio ligure con Franzoni.

In classifica, il Cesena sale in vetta con 4 punti, con il Venezia e il Palermo e il Frosinone. L’Entella va a due punti, come il Catanzaro, primo punto per lo Spezia.

Foto: sito Serie B