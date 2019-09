Serie B: Trapani-Cremonese termina a reti bianche, primo punto per i siciliani

Termina a reti inviolate la sfida del “Provinciale” tra Trapani e Cremonese, gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie B. Per la squadra di Baldini si tratta del primo punto in campionato: i siciliani si portano a 1 appaiandosi così alla Juve Stabia in ultima posizione. I grigiorossi di Rastelli salgono invece a 7, affiancando Pordenone, Pescara e Venezia.

Martedì 24 settembre

21:00 Ascoli-Spezia 3-0

21:00 Cittadella-Pescara 2-1

21:00 Cosenza-Livorno 1-1

21:00 Crotone-Juve Stabia 2-0

21:00 Entella-Venezia 0-2

21:00 Perugia-Frosinone 3-1

21:00 Pisa-Empoli 2-3

21:00 Pordenone-Benevento 1-1

Mercoledì 25 settembre

19:00 Trapani-Cremonese 0-0

21:00 Salernitana-Chievo

CLASSIFICA: Ascoli 12; Benevento, Empoli, Perugia 11; Virtus Entella 10; Salernitana 9; Pisa, Crotone 8; Pescara, Pordenone, Venezia, Cremonese 7; Cittadella 6; Chievo Verona 5; Frosinone, Spezia, Livorno 4; Cosenza 2; Juve Stabia e Trapani 1.

Foto: Twitter ufficiale Lega B