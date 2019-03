Serie B: Trajkovski e Puscas stendono il Lecce, Palermo a -2 dalla vetta

Colpo grosso del Palermo. La squadra di Stellone torna alla vittoria battendo per 2-1 il Lecce e si avvicina alla vetta della classifica. Al “Barbera” decidono le reti di Trajkovski e Puscas, inutile in pieno recupero per il Lecce la rete di Tabanelli. I rosanero scavalcano il Benevento e salgono a quota 45 in classifica, a -2 dal Brescia capolista. I salentini restano invece fermi a 41. Di seguito il quadro completo di questo turno che si concluderà lunedì con Livorno-Benevento:

Venerdì 1 marzo

Ore 21:00 Foggia-Cosenza 1-0 (autogol Dermaku)

Sabato 2 marzo

Ore 15:00 Padova-Crotone 0-0

Ore 15:00 Brescia Cittadella 0-1 (Finotto)

Ore 15:00 Carpi-Ascoli 1-1 (Poli – Ngombo)

Ore 18:00 Palermo-Lecce 2-1 (Trajkovski, Puscas – Tabanelli)

Domenica 3 marzo

Ore 15:00 Perugia-Salernitana

Ore 15:00 Pescara-Spezia

Ore 21:00 Verona-Venezia

Lunedì 4 marzo

Ore 21:00 Livorno-Benevento

Classifica: Brescia 47; Palermo 45; Benevento 43; Lecce, Pescara 41; Verona 39; Spezia 37; Perugia 35; Salernitana 34; Cittadella, Cosenza 33; Ascoli 29; Cremonese 27; Foggia*, Venezia 26; Livorno 23; Crotone 22; Carpi 21; Padova 19.

*meno 6 punti di penalizzazione

Foto: Twitter ufficiale Palermo