Serie B: tra Monza e Cittadella finisce 0-0. Polemiche per un gol annullato ai veneti

Termina 0-0 la sfida dell’U-Power Stadium tra Monza e Cittadella. Partita abbastanza equilibrata, senza che nessuna delle compagini riesca a trovare il guizzo giusto per portarla a casa. Polemiche da parte degli uomini di Venturato, che si vedono annullare il gol di Beretta al 42′ per un presunto fuorigioco, con il capitano del Cittadella che si sfoga ai microfoni nell’intervallo. Grande chanche anche per i brianzoli al 63′, con Balotelli che spreca un ottimo cross dalla destra di D’Alessandro, spedendo il pallone sopra la traversa.

Foto: Twitter Monza