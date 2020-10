Serie B: tonfo Monza, la Salernitana non si ferma, pari Reggina

La Serie B torna in campo per la quinta giornata. Dopo l’anticipo di ieri, il derby toscano tra Empoli e Pisa, in campo quest’oggi gran parte della giornata, tranne la gara tra Virtus Entella e Venezia, rinviata per casi Covid nei lagunari.

Il Monza crolla in casa contro il Chievo Verona. Brianzoli avanti grazie ad un rigore di Boateng, poi rimonta del Chievo favorita anche da un rosso a Barillà. A segno per i veneti una doppietta di Djordjevic. Vola la Salernitana che batte nel finale l’Ascoli all’Arechi. A segno Anderson all’87’. Tra Pordenone e Reggina termina 2-2. Vantaggio calabrese con Liotti al 13′, poi rimonta dei ramarri con Diaw e Ciurria. Nel finale, pareggio della Reggina con Folorunsho al 90′.

Nell’ultima gara, vittoria della Spal per 3-2 sul Vicenza. Un rigore di Castro al 93′ piega le resistenze dei veneti.

In classifica, l’Empoli in vetta con 13 punti, seguito dalla Salernitana con 11, Cittadella 10 e Chievo 10. Il Monza resta a 3 punti. Dopo 3 pareggi di fila primo ko per i brianzoli.

Questi i risultati di oggi della quinta giornata di Serie B

Empoli -Pisa 3-1 (giocata ieri)

Monza-Chievo 1-2

Pordenone-Reggina 2-2

Salernitana-Ascoli 1-0

Spal-Vicenza 3-2

Virtus Entella-Venezia (rinviata)

Pescara-Frosinone (in corso)

Foto: Logo Serie B