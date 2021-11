Serie B, terzo 1-1 consecutivo per il Pisa. Successo di misura del Parma. Pordenone-Cremonese 2-2

Si sono concluse le tre gare delle 18, valide per l’undicesimo turno di Serie Bkt 2021-22.

Vince di misura il Parma sul Vicenza al Tardini, giocando 60′ in dieci uomini per l’espulsione di Brunetta, è di Benedyczak il gol vittoria. Nell’ultima mezz’ora si è ristabilita la parità numerica per il secondo giallo rimediato da Di Pardo.

Terzo 1-1 consecutivo per la capolista Pisa, all’Arena Garibaldi arrivava l’Ascoli di mister Sottil. Toscani in vantaggio al 24′ con Masucci su assist di Lucca. Nel finale di primo tempo Dionisi su rigore sigla il definitivo 1-1. Adesso è soltanto uno il punto che separa i nerazzurri dal Brescia in vetta alla classifica.

Blitz sfiorato dalla Cremonese a Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone, padroni di casa avanti con Camporese al 20′, in sei minuti gli uomini di Pecchia ribaltano il risultato con Zanimacchia e Strizzolo. Zammarini fa 2-2 allo scadere per la felicità di mister Tedino.

I RISULTATI DELLE 18

Pisa-Ascoli 1-1

Parma-Vicenza 1-0

Pordenone-Cremonese 2-2

CLASSIFICA DOPO 11 GIORNATE

1. Pisa 22

2. Brescia 21

3. Lecce 20

4. Benevento 19

5. Reggina 19

6. Frosinone 18

7. Cremonese 18

8. Perugia 17

9. Monza 17

10. Parma 16

11. Como 16

12. Cittadella 16

13. Ascoli 15

14. Cosenza 14

15. Ternana 13

16. Spal 13

17. Alessandria 8

18. Crotone 7

19. Vicenza 4

20. Pordenone 3

Foto: Twitter Lega B