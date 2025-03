Serie B, tante occasioni, ma nessuno gol: 0-0 tra Bari e Salernitana al San Nicola

Finisce senza gol la sfida tra Bari e Salernitana al San Nicola, con entrambe le squadre che hanno avuto diverse occasioni ma senza riuscire a concretizzare. Nel primo tempo, il Bari ha spinto con maggiore insistenza, sfiorando il vantaggio con Lasagna al 28’ e con Bonfanti al 33’, mentre la Salernitana ha risposto con una chance per Soriano nei primi minuti e un doppio intervento decisivo di Radunovic su Corazza e Cerri al 25’. L’equilibrio permane anche nel secondo tempo, con una grande occasione per la Salernitana al 53’ con Zuccon, fermato da una parata provvidenziale di Radunovic. Il Bari ha provato a sbloccarla nel finale, ma senza trovare lo spunto decisivo. Nel recupero, Novakovich ha sfiorato il gol di testa, ma era in posizione di fuorigioco.

Foto: instagram Serie B