Serie B, svelato il nuovo pallone per la prossima stagione

08/07/2025 | 15:10:11

La presentazione dei calendari di Serie B in vista della stagione sportiva 2025-2026 si terrà a Mantova, ma ancora non è stata ufficializzata la data del prestigioso evento, che verrà comunque comunicata a breve. Intanto la Lega B, con una nota ufficiale, ha fatto sapere che in occasione del sorteggio verrà presentato anche il nuovo pallone firmato da Kappa.

Ecco il comunicato diramato dalla Lega B: “In occasione del sorteggio del calendario della Serie BKT 2025/2026 a Mantova, sarà presentato il nuovo pallone ufficiale KOMBAT™ Ball Serie BKT 2025/2026. Per la nona stagione consecutiva, il design del pallone è firmato da Kappa, brand iconico del panorama sportivo e partner consolidato della Lega Serie B. Le caratteristiche e i dettagli tecnici saranno resi noti nel corso dell’evento”.

Foto: logo Serie B