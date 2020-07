Serie B: super Simy, tris Crotone al Benevento. Ok Pordenone e Frosinone. Tutti i risultati

Sono terminate tutte le gare della 32esima giornata di Serie B. Di seguito il quadro completo con risultati, marcatori e classifica aggiornata.

18:45 Pisa-Cittadella 2-0 (Marconi, Marin)

21:00 Cosenza-Ascoli 0-1 (Scamacca)

21:00 Cremonese-Pescara 1-0 (Valzania)

21:00 Crotone-Benevento 3-0 (Simy 3)

21:00 Entella-Chievo 1-1 (Mazittelli – Renzetti)

21:00 Frosinone-Spezia 2-1 (Salvi, Paganini – Galabinov)

21:00 Perugia-Pordenone 1-2 (Falzerano – Mazzocco, Ciurria)

21:00 Salernitana-Juve Stabia 2-1 (Akpa Akpro, Gondo – Forte)

21:00 Trapani-Livorno 2-1 (Pettinari, Dalmonte – Murilo)

21:00 Venezia-Empoli 0-2 (Mancuso 2)

CLASSIFICA: Benevento 76; Crotone 55; Pordenone, Cittadella 52; Frosinone 51; Spezia 50; Salernitana 47; Pisa, Chievo 46; Empoli 45; Entella 42; Perugia 40; Venezia, Pescara 39; Cremonese 37; Juve Stabia, Ascoli 36; Trapani 32; Cosenza 31; Livorno 21.

🔚⚽ Ecco i risultati di tutti i match della serata che hanno chiuso questa 32^ giornata della #SerieBKT. 5️⃣ le vittorie interne. 3️⃣ quelle in trasferta. L’unico pareggio si registra in al Comunale di Chiavari con una rete per parte. Risultati sorprendenti? pic.twitter.com/p23GVbR71F

— Lega B (@Lega_B) July 3, 2020