Serie B: super Diamanti trascina il Livorno, Benevento ko 2-0

Il Livorno batte il Benevento e si aggiudica il monday night della 27esima giornata di Serie B. Amaranto trascinati da un super Diamanti, autore del gol spacca-partita al 20′ e poi uomo assist per il definitivo 2-0 di Gonnelli al 31′ del primo tempo. Nella ripresa il Benevento resta in inferiorità numerica per il secondo giallo rimediato da Maggio, ma colpisce un palo pochi istanti dopo con Armenteros. Successo fondamentale per il Livorno nella corsa alla salvezza, mentre i sanniti frenano e restano fermi a quota 43. A seguire il quadro completo di questo turno di cadetteria:

Venerdì 1 marzo

Ore 21:00 Foggia-Cosenza 1-0 (autogol Dermaku)

Sabato 2 marzo

Ore 15:00 Padova-Crotone 0-0

Ore 15:00 Brescia Cittadella 0-1 (Finotto)

Ore 15:00 Carpi-Ascoli 1-1 (Poli – Ngombo)

Ore 18:00 Palermo-Lecce 2-1 (Trajkovski, Puscas – Tabanelli)

Domenica 3 marzo

Ore 15:00 Perugia-Salernitana 3-1 (Verre, Sadiq, Han – Casasola)

Ore 15:00 Pescara-Spezia 2-0 (Mancuso, Crecco)

Ore 21:00 Verona-Venezia 1-0 (Di Gaudio)

Lunedì 4 marzo

Ore 21:00 Livorno-Benevento 2-0 (Diamanti, Gonnelli)

Classifica: Brescia 47; Palermo 45; Pescara 44; Benevento 43; Verona 42; Lecce 41; Perugia 38; Spezia 37; Cittadella 36; Salernitana 34; Cosenza 33; Ascoli 30; Cremonese 27; Foggia*, Venezia, Livorno 26; Crotone 23; Carpi 22; Padova 20.

*meno 6 punti di penalizzazione

Foto: Twitter ufficiale Livorno