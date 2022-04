Serie B, successo pesante per il Lecce. Si ferma la Cremonese, vittoria esterna del Parma

Successo pesante per il Lecce, che batte il Frosinone e sfrutta il mezzo passo falso di una Cremonese fermata sull’1-1 dalla Reggina per riportarsi a un punto dalla classifica. Il Parma vince in trasferta contro il Potenza, mentre l’Ascoli supera in casa il Pordenone. Pari fra Alessandria e Spal.

Alessandria-Spal 2-2 – 18′ Corazza (A), 32′ Capradossi (S), 50′ Viviani (S), 81′ Marconi (A)

Ascoli-Pordenone 1-0 – 85′ Baschirotto (A)

Cittadella-Ternana 1-2 – 37′ Donnarumma (T), 90′ Tavernelli (C), 94′ Donnarumma (T)

Cosenza-Parma 1-3 – 9′ Bernabé (P), 47′ Danilo (P), 75′ Larrivey (C), 88′ Bernabé (P)

Cremonese-Reggina 1-1 – 50′ Ciofani, 80′ Galabinov (R)

Lecce-Frosinone 1-0 40′ Coda (L)

Ore 16.15

Benevento-Pisa

Classifica:

Cremonese 60

Lecce 59

Pisa 58*

Monza 57*

Brescia 54*

Ascoli 52

Benevento 51**

Frosinone 51

Perugia 46*

Cittadella 44

Ternana 44

Reggina 44

Parma 42

Como 41*

Spal 33

Alessandria 26

Vicenza 24*

Cosenza 24*

Crotone 19*

Pordenone 14

Foto: Twitter Serie B