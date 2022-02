Serie B: successo e primato per la Cremonese. Frena il Pisa. Bene Monza, Perugia, Cittadella e Reggina

Si sono concluse le gare di oggi della Serie B, valide per la 23a giornata di campionato. In vetta, la Cremonese batte con merito il Parma 3-1 e si prende, momentaneamente, il primato solitario. Frena il Pisa, che sotto 2-0 in casa con il Vicenza, rimonta fino al 2-2, evitando una sconfitta clamorosa. Risale il Monza, che si impone 1-0 a Terni. Bene anche Cittadella, Perugia e Reggina.

In classifica, la Cremonese comanda con 44 punti, a +2 su Lecce (che giocherà domani) e Pisa. Il Monza sale a 41, a ridosso delle prime.

Questi i risultati:

Cosenza-Perugia 1-2

Cremonese-Parma 3-1

Pisa-Vicenza 2-2

Pordenone-Cittadella 0-1

Spal-Reggina 1-3

Ternana-Monza 0-1

Foto: Logo Serie B