Serie B, successi pesantissimi di Sampdoria e Cittadella. Trema la Salernitana. Bene Cremonese e Catanzaro in chiave playoff

09/05/2025 | 22:43:04

Conclusa la penultima giornata di Serie B (ultima da calendario, ma diventata penultima dopo lo slittamento delle gare di Pasquetta per la morte di Papa Francesco). Ancora nessun verdetto retrocessioni (oltra al Cosenza). Ma arrivano vittorie pesantissime di Sampdoria e Cittadella che inguaiano la Salernitana. Rischiano ancora Frosinone e Brescia, ancora in lizza per la retrocessione diretta. In chiave playoff, colpo Cremonese a La Spezia e Catanzaro in casa del Sassuolo. Salvo quasi aritmeticamente il Mantova.

Questi i risultati:

Cittadella-Bari 3-1

Cosenza-Cesena 0-1

Juve Stabia-Reggiana 1-2

Mantova-Carrarese 2-1

Modena-Brescia 2-2

Palermo-Frosinone 2-0

Pisa-Sudtirol 3-3

Sampdoria-Salernitana 1-0

Sassuolo-Catanzaro 0-2

Spezia-Cremonese 2-3

In classifica, Salernitana e Cittadella penultime a 39 punti, martedì c’è lo scontro diretto in Veneto. Frosinone, Brescia e Sampdoria 40. Catanzaro ai playoff, al Cesena serve un punto.

Foto: sito serie B