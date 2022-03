Serie B, successi per Monza, Benevento, Ascoli e Frosinone. Pari tra Pordenone e Como

Si sono concluse le gare delle 16.15 in Serie B.

Il Benevento batte il Crotone 3-1 e si rilancia ai primi posti della classifica. Successi anche per il Frosinone e il Monza che compiono un balzo in zona playoff. Successo anche per l’Ascoli in casa della Spal.

Finisce 1-1 tra Pordenone e Como.

Questi i risultati:

Benevento-Crotone 3-1

Frosinone-Alessandria 3-0

Monza-Vicenza 4-0

Pordenone-Como 1-1

Spal-Ascoli 1-2

In classifica, il Lecce comanda a 54, il Monza si porta a 51, il Benevento a 40 e il Frosinone a 48.

Foto: Logo Serie B