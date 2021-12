Serie B: successi per Benevento, Cremonese e Spal. Pari tra Frosinone e Ternana

Si sono concluse le gare delle 14.00 della 16a giornata di Serie B. Il Benevento in rimonta, batte il fanalino di coda Pordenone per 2-1, grazie ai gol nella ripresa di Elia e Di Serio.

Ottimo colpo della Cremonese, che si impone 2-0 a Cosenza, in virtù delle reti di Strizzolo e Valeri. Sprofonda il Crotone, che perde in casa contro la Spal per 2-1.

Melchiorri e Mancosu per i ferraresi a rendere inutile il gol di Kargbo nel finale.

Nell’altra gara, 1-1 tra Frosinone e Ternana.

In classifica, il Benevento sale a 28 punti, la Cremonese a 26, la Spal a 20. In coda, restano a 8 il Crotone e il Pordenone.

Foto: Logo Serie B