La Serie B sbarca in Austria, Germania e Svizzera. La soddisfazione di Balata: “Siamo molto orgogliosi”

La Serie B sbarca per il prossimo triennio 2021-2024 in Austria, Germania e Svizzera. In questi Paesi, infatti, si potranno vedere in streaming le partite del campionato che prenderà il via il prossimo 20 agosto. Ad annunciarlo è Mauro Balata, presidente della Lega B. Ecco le sue parole:

“Siamo molto orgogliosi di questo ulteriore traguardo raggiunto. Il campionato cadetto è un prodotto straordinario, e ne è la dimostrazione questo accordo che ci permette di andare oltre i confini nazionali e raggiungere tutti gli appassionati in Germania, Austria e Svizzera. Continueremo a lavorare per ampliare ulteriormente l’internazionalizzazione del nostro brand”.

Foto: Twitter Serie B