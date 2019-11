Serie B, stasera c’è Pescara-Cremonese: tabù Adriatico per i lombardi

Ad aprire la 13^ giornata di Serie B sarà l’incontro tra Pescara e Cremonese. Dopo l’esonero di Massimo Rastelli, la società lombarda ha affidato la panchina a Marco Baroni, ex della gara. In cinque gare l’allenatore toscano ha ottenuto: 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte. Questa sera dovrà sfatare anche un tabù: la Cremonese infatti non batte il Pescara, all’Adriatico, dalla stagione 1981/82. Da lì in poi, 7 sconfitte e 2 pareggi.

