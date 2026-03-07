Serie B, Spezia-Monza 4-2 (brianzoli in 10 dal 32′). Vincono di misura Avellino e Virtus Entella
07/03/2026 | 17:05:29
Il Monza cade dopo 9 giornate, esce sconfitto in casa dello Spezia per 4-2. I brianzoli erano rimasti in dieci dal 32′ per l’espulsione di Carboni Vincono di misura Avellino e Virtus Entella. I risultati del pomeriggio in Serie B:
Avellino-Padova 1-0
90+2′ Russo
Spezia-Monza 4-2
9′ Petagna (M), 16′ Cutrone (M), 20′ e 90+3 Artistico (S), 34′ Aurelio (S), 57′ Bandinelli
Sudtirol-Virtus Entella 0-1
73′ Marconi
Foto: sito Serie B