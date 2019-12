Serie B: Spezia-Cremonese rinviata per allerta meteo

La sfida di domani fra Spezia e Cremonese, anticipo della 17esima giornata di Serie B e originariamente in programma alle 21, è stata rinviata a causa dell’allerta rossa emanata dalla Protezione Civile per la giornata di domani che interesserà tutta la Liguria. La gara si recupererà a gennaio anche se ancora non è chiaro se durante la pausa oppure verso la fine del mese.