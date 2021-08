Serie B, spettacolare 4-3 del Benevento all’Alessandria. Cremonese, tre schiaffi al Lecce (3-0)

E’ appena andato agli archivi il primo turno di Serie B 2021-22, cinque le gare in programma stasera. Il Lecce di Baroni prende tre schiaffi a sorpresa sul campo della Cremonese, la squadra di Pecchia vince 3-0. Cade anche la Spal di misura in casa del Pisa, gol record Sibili dopo soli trenta secondi. Spettacolo al Vigorito dove il Benevento supera per 4-3 l’Alessandria. Ecco tutti i risultati:

Ascoli-Cosenza 1-0 (BIdaoui)

Benevento-Alessandria 4-3 (Insigne, Ag. Parodi, Foulon, Improta; Corazza x3)

Cremonese-Lecce 3-0 (Valzania, Buonaiuto, Valeri)

Crotone-Como 2-2 (Mulattieri X2; Iovine, Gliozzi)

Pisa-SPAL 1-0 (Sibili)