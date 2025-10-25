Serie B: sorrisi per Monza e Cesena. Lo Spezia risolve la crisi: 4-0 ad Avellino
25/10/2025 | 17:05:23
Terminate le partite delle 15 in Serie B.
Di seguito i risultati finali e marcatori
Avellino-Spezia 0-4
63′ Aurelio, 83′ Vlahovic, 85′ Vignali, 90′ Di Serio (Spezia)
Monza-Reggiana 3-1
3′ Mota (M), 13′ Novakovich (R), 15′ Izzo, 43′ Mota (M)
Sampdoria-Frosinone 1-1
38′ Zilli (Frosinone), 69′ Coda (Sampdoria)
Sudtirol-Cesena 0-1
31′ Shpendi (Cesena)
Virtus Entella-Pescara 1-1
73′ Di Nardo (Pescara), 90+4′ Tiritiello (Virtus Entella)
Foto: sito Serie B