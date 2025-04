Serie B, Simic al 90′. Il Bari batte il Palermo 2-1

Il Bari allo scadere si prende la classica del Sud in Serie B. I pugliesi stendono il Palermo 2-1. Non basta il nono gol di Pohjanpalo ai rosanero, che dopo aver battuto il Sassuolo, si fermano di nuovo.

Bari avanti dopo pochi minuti, al 6′, con Maggiore. Immediata la risposta del Palermo, come detto, con il solito fenomeno Pohjanpalo. Poi equilibrio totale, con il punteggio che sembrava scivolare sul pari. Al 90′ la stoccata di Somic a rompere tanto equilibrio e a donare tre punti fondamentali al Bari.

Il Bari sale a 44 e si porta a -1 dai siciliani.

Foto: logo Serie B