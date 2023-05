Serie B, si gioca l’ultima giornata. Il programma

Ultima giornata di Serie B in campo questo venerdì sera. Ancora diversi i verdetti da decretare, in zona playoff e in zona playout.

Questo il programma:

Venerdì 19 maggio 2023 ore 20.30 CITTADELLA – COMO

ore 20.30 COSENZA – CAGLIARI

ore 20.30 GENOA – BARI

ore 20.30 MODENA – SÜDTIROL

ore 20.30 PALERMO – BRESCIA

ore 20.30 PARMA – VENEZIA

ore 20.30 PERUGIA – BENEVENTO

ore 20.30 PISA – SPAL

ore 20.30 REGGINA – ASCOLI