Si giocata la 37a giornata di Serie B, la penultima del campionato. Programma quasi totalmente al sabato alle ore 14. Unico posticipo, alle 16.15, è Frosinone-Genoa, che sono già matematicamente in Serie A, ma ancora in lotta per vincere il campionato.

Questo il programma:

Sabato 13 maggio, ore 14

Venezia – Perugia

SPAL – Parma

Brescia – Pisa

Benevento – Modena

Sudtirol – Cittadella

Como – Ternana

Ascoli – Cosenza

Bari – Reggina

Cagliari – Palermo

Sabato 13 maggio, ore 16:15

Frosinone – Genoa

