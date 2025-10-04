TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Serie B, si conclude la 7a giornata. Il programma

05/10/2025 | 00:20:19

article-post

Si conclude con le gare della domenica la 7a giornata di Serie B.
Questo il programma:

Sabato 4 ottobre 2025

15:00 — Avellino vs Mantova 0-0

15:00 — Bari vs Padova 2-1

15:00 — Monza vs Catanzaro 2-1

15:00 — Venezia vs Frosinone 3-0

17:15 — Spezia vs Palermo 1-2

19:30 — Cesena vs Reggiana 1-2

Domenica 5 ottobre 2025

15:00 — Carrarese vs Juve Stabia

15:00 — Südtirol vs Empoli

17:15 — Sampdoria vs Pescara

19:30 — Modena vs Virtus Entella

Foto: logo Serie B