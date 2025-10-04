Serie B, si conclude la 7a giornata. Il programma
05/10/2025 | 00:20:19
Si conclude con le gare della domenica la 7a giornata di Serie B.
Questo il programma:
Sabato 4 ottobre 2025
15:00 — Avellino vs Mantova 0-0
15:00 — Bari vs Padova 2-1
15:00 — Monza vs Catanzaro 2-1
15:00 — Venezia vs Frosinone 3-0
17:15 — Spezia vs Palermo 1-2
19:30 — Cesena vs Reggiana 1-2
Domenica 5 ottobre 2025
15:00 — Carrarese vs Juve Stabia
15:00 — Südtirol vs Empoli
17:15 — Sampdoria vs Pescara
19:30 — Modena vs Virtus Entella
Foto: logo Serie B