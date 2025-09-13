Serie B, si conclude la 3a giornata. Il programma
14/09/2025 | 00:20:17
Si conclude la 3a giornata di Serie B, con le gare della domenica.
Il programma completo:
Venerdì 12/9 ore 20.30 Avellino-Monza 2-1
Sabato 13/9 ore 15 Juve Stabia Reggiana 0-0
Sabato 13/9 ore 15 Modena-Bari 3-0
Sabato 13/9 ore 15 Padova-Frosinone 0-1
Sabato 13/9 ore 15 Pescara-Venezia 2-2
Sabato 13/9 ore 17.15 Catanzaro-Carrarese 1-1
Sabato 13/9 ore 19.30 Sampdoria-Cesena 1-2
Domenica 14/9 ore 15 V.Entella-Mantova
Domenica 14/9 ore 17.15 Sudtirol-Palermo
Domenica 14/9 ore 19.30 Empoli-Spezia
foto sito serie b