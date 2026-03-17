Serie B, si conclude la 31a giornata. Il programma
18/03/2026 | 00:20:01
Si conclude la 31a giornata di Serie B, dopo le gare del martedì, si chiude il turno con 4 gare il mercoledì.
Il programma:
31ª giornata – Serie B
Martedì 17 marzo 2026
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Palermo – Juve Stabia 2-2
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Catanzaro – Modena (20:00) (poi rinviata)
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Mantova – Cesena 3-0
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Reggiana – Monza 0-0
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Spezia – Empoli 1-1
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Venezia – Padova 3-1
Mercoledì 18 marzo 2026
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Frosinone – Bari (19:00)
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Avellino – Südtirol (20:00)
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Carrarese – Sampdoria (20:00)
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Pescara – Virtus Entella (20:00
Foto: logo Serie B