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EDITORIALE

Serie B, si conclude la 31a giornata. Il programma

18/03/2026 | 00:20:01

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Si conclude la 31a giornata di Serie B, dopo le gare del martedì, si chiude il turno con 4 gare il mercoledì.
Il programma:

31ª giornata – Serie B

 Martedì 17 marzo 2026

  • PalermoJuve Stabia 2-2

  • CatanzaroModena (20:00) (poi rinviata)

  • MantovaCesena  3-0

  • ReggianaMonza 0-0

  • SpeziaEmpoli 1-1

  • VeneziaPadova 3-1

 Mercoledì 18 marzo 2026

  • FrosinoneBari (19:00)

  • AvellinoSüdtirol (20:00)

  • CarrareseSampdoria (20:00)

  • PescaraVirtus Entella (20:00

Foto: logo Serie B