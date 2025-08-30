TOP NEWS
Serie B, si conclude la 2a giornata. Il programma

31/08/2025 | 00:25:19

article-post

Dopo le gare del venerdì e del sabato si conclude la 2a giornata di Serie B. 
Questo il programma completo:

Venerdì 29 agosto 2025
20:30 – Reggiana vs Empoli 3-1

Sabato 30 agosto 2025

19:00

Juve Stabia vs Venezia 0-0
Mantova vs Pescara 2-1

21:00

Cesena vs Virtus Entella 1-1
Palermo vs Frosinone 0-0
Spezia vs Catanzaro 0-0

Domenica 31 agosto 2025

19:00

Carrarese vs Padova
Südtirol vs Sampdoria

21:00

Bari vs Monza
Modena vs Avellino
Foto: logo Serie B

 

 