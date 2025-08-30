Serie B, si conclude la 2a giornata. Il programma
31/08/2025 | 00:25:19
Dopo le gare del venerdì e del sabato si conclude la 2a giornata di Serie B.
Questo il programma completo:
Venerdì 29 agosto 2025
20:30 – Reggiana vs Empoli 3-1
Sabato 30 agosto 2025
19:00
Juve Stabia vs Venezia 0-0
Mantova vs Pescara 2-1
21:00
Cesena vs Virtus Entella 1-1
Palermo vs Frosinone 0-0
Spezia vs Catanzaro 0-0
Domenica 31 agosto 2025
19:00
Carrarese vs Padova
Südtirol vs Sampdoria
21:00
Bari vs Monza
Modena vs Avellino
Foto: logo Serie B