Serie B, si chiude la 23esima giornata. Il programma
08/02/2026 | 00:05:39
Si chiude la 23esima giornata con l’ultima partita della giornata di Serie B:
Domenica 8 febbraio
- Monza-Avellino alle 15
Questi i risultati di ieri:
- Frosinone-Venezia 1-2. Marcatori: 43’ Raimondo (F), 63’ autogol Cittadini, 78’ Doumbia
- Carrarese-Sudtirol 0-0
- Catanzaro-Reggiana 2-0. Marcatori: 29’ Liberali, 52’ D’Alessandro
- Juve Stabia-Padova 3-3. Marcatori: 28’ rig. Gabrielloni (J), 50’ Zeroli (J), 70’ Sgarbi (P), 80’ Burnete (J), 86’ Capelli (P), 90’ Bortolussi (P)
- Mantova-Bari 2-1. Marcatori: 14’ Meroni (M), 16’ Odenthal (B), 94’ Mancuso (M)
- Modena-Sampdoria 1-2. Marcatori: 54’ Brunori (S), 75’ Gliozzi (M), 90’ Begic (S)
- Palermo-Empoli 3-2. Marcatori: 5’ Guarino (E), 24’ autogol Fulignati, 57’ e 84’ rig. Pohjanpalo (P), 72’ Ebuehi (E)
Foto: sito Serie B