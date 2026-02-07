TOP NEWS
Serie B, si chiude la 23esima giornata. Il programma

08/02/2026 | 00:05:39

Si chiude la 23esima giornata con l’ultima partita della giornata di Serie B:

Domenica 8 febbraio

  • Monza-Avellino alle 15

Questi i risultati di ieri:

  • Frosinone-Venezia 1-2. Marcatori: 43’ Raimondo (F), 63’ autogol Cittadini, 78’ Doumbia
  • Carrarese-Sudtirol 0-0
  • Catanzaro-Reggiana 2-0. Marcatori: 29’ Liberali, 52’ D’Alessandro
  • Juve Stabia-Padova 3-3. Marcatori: 28’ rig. Gabrielloni (J), 50’ Zeroli (J), 70’ Sgarbi (P), 80’ Burnete (J), 86’ Capelli (P), 90’ Bortolussi (P)
  • Mantova-Bari 2-1. Marcatori: 14’ Meroni (M), 16’ Odenthal (B), 94’ Mancuso (M)
  • Modena-Sampdoria 1-2. Marcatori: 54’ Brunori (S), 75’ Gliozzi (M), 90’ Begic (S)
  • Palermo-Empoli 3-2. Marcatori: 5’ Guarino (E), 24’ autogol Fulignati, 57’ e 84’ rig. Pohjanpalo (P), 72’ Ebuehi (E)

Foto: sito Serie B